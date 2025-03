La governatrice Kathy Hochul ha ordinato la rimozione, dicendo di volersi assicurare che non vengano insegnate "teorie antisemite"

Questa settimana la governatrice di New York, Kathy Hochul, ha ordinato a un college di rimuovere un annuncio di lavoro per un posto di insegnante di studi palestinesi, affermando di volersi assicurare che non vengano insegnate “teorie antisemite”. Secondo gli screenshot pubblicati dal New York Post, che ha riportato per primo l’annuncio di lavoro, l’offerta di lavoro dell’Hunter College richiedeva uno storico “che adottasse una lente critica sulle questioni relative alla Palestina, tra cui, ma non solo, il colonialismo, il genocidio, i diritti umani, l’apartheid, le migrazioni, la devastazione del clima e delle infrastrutture, la salute, la razza, il genere e la sessualità”.

In seguito alla notizia, Hochul, democratica, ha ordinato alla City University of New York (Cuny) di rimuovere l’annuncio “e di condurre una revisione approfondita della posizione per garantire che le teorie antisemite non siano promosse in classe”.

Il Consiglio di amministrazione della Cuny ha acconsentito e i funzionari dell’università hanno allora rimosso l’annuncio per l’assunzione di un ‘Palestinian Studies Cluster’, che è stato contrassegnato come scaduto ieri. “L’Hunter College ha tolto gli annunci di lavoro in seguito alle preoccupazioni sollevate dal linguaggio usato nell’inserzione online”, ha fatto sapere la scuola in una nota, “rivedremo il processo di pubblicazione e non vediamo l’ora di aggiungere studiosi esperti in questa materia alla nostra illustre facoltà”. La Cuny ha precisato che assumerà comunque un esperto in materia, le cui competenze includano ‘la storia, la cultura e la società palestinese’.

