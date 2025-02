Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è apparso a un comizio con i sostenitori a Caracas all’indomani dell’annuncio dell’Amministrazione Trump, che ha messo fine all’esportazione di petrolio negli Stati Uniti. La concessione che ha permesso al gigante energetico Chevron Corp. di pompare ed esportare petrolio venezuelano dovrebbe essere revocata questa settimana.

Il presidente Donald Trump ha annunciato la mossa negli scorsi giorni, mettendo la parola “fine” a quella che era diventata un’ancora di salvezza per il Paese sudamericano. Il capo della Casa Bianca accusa Maduro di non aver rispettato le condizioni democratiche per le elezioni presidenziali dello scorso luglio e di non essersi mosso abbastanza velocemente per riportare in Venezuela gli immigrati destinati alla deportazione. Maduro ha salutato i sostenitori, che hanno marciato verso il palazzo presidenziale, e, senza menzionare Donald Trump né il governo degli Stati Uniti, ha detto che non prevede un buon futuro per coloro che vogliono “massacrare la gente con la loro violenza e la loro guerra economica”. “Se non ci conoscono, che provino a conoscerci”, ha detto Maduro ai sostenitori. “Nei momenti buoni, siamo molto buoni; ma nei momenti cattivi siamo guerrieri temibili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata