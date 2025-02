La decisione dopo l'annuncio di Starmer sull'aumento alla spesa per la difesa

La ministra britannica responsabile per lo Sviluppo internazionale ha rassegnato le dimissioni, dopo la decisione del primo ministro Keir Starmer di aumentare la spesa per la difesa riducendo il bilancio degli aiuti esteri. In una lettera a Starmer, postata sui social media, Anneliese Dodds ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni, affermando che non esistono “vie facili” per aumentare la spesa per la difesa, ma che non condivideva la decisione di ridurre gli aiuti esteri.

Starmer ha dichiarato martedì che il governo avrebbe aumentato la spesa per la difesa del Regno Unito al 2,5% del prodotto interno lordo entro il 2027, rispetto al 2,3% attuale, affermando che l’Europa si trova in una nuova era di insicurezza che richiede una “risposta generazionale”. L’aumento sarebbe finanziato da una riduzione del bilancio per gli aiuti, dallo 0,5% del Pil allo 0,3%.

La mossa, che ha ottenuto il sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stata ampiamente criticata dalle agenzie umanitarie, che hanno affermato che non solo danneggia alcune delle persone più povere del mondo, ma riduce anche il potere d’influenza del Regno Unito.

It is with sadness that I have had to tender my resignation as Minister for International Development and for Women and Equalities. While I disagree with the ODA decision, I continue to support the government and its determination to deliver the change our country needs. pic.twitter.com/44sCrX2p8z — Anneliese Dodds (@AnnelieseDodds) February 28, 2025

“Tagli troppo profondi a bilancio”

Nella lettera in cui annuncia le sue dimissioni, la ministra britannica responsabile per lo Sviluppo internazionale Anneliese Dodds ha affermato di sostenere la necessità di aumentare le spese per la difesa e di essere consapevole che il bilancio destinato agli aiuti pubblici potrebbe dover pagare per una parte di questo aumento. Ma ha affermato che l’entità del taglio è tale da “togliere cibo e assistenza sanitaria a persone disperate” e da danneggiare “profondamente” la reputazione del Regno Unito. “Avete dichiarato di voler continuare a sostenere Gaza, il Sudan e l’Ucraina, le vaccinazioni e il clima”, ha scritto Dodds, “tuttavia, sarà impossibile mantenere queste priorità data la profondità del taglio; l’effetto sarà molto più grande di quello presentato”. Nella lettera indirizzata al primo ministro Keir Starmer, Dodds ha aggiunto di aver rinunciato a dimettersi all’inizio della settimana, quando è stato annunciato il taglio al budget per gli aiuti pubblici, perché era “imperativo” che Starmer avesse “un Gabinetto Unito” dietro di sé in vista del suo viaggio a Washington per incontrare Trump. “È per questo motivo che le scrivo solo ora che il suo incontro con il Presidente Trump è terminato”, ha precisato. Dodds ha anche detto che la decisione di finanziare l’aumento della spesa per la difesa tagliando gli aiuti all’estero è “già stata dipinta come se seguisse la scia dei tagli all’Usaid del Presidente Trump”.

