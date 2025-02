Intesa tra i partiti di centro Oevp, Spoe e Neos: Christian Stocker verso la cancelleria

I tre principali partiti di centro in Austria hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per formare un nuovo governo, a cinque mesi alla vittoria alle elezioni del Partito della Libertà, Fpo, di estrema destra. Il Partito Popolare Austriaco (Oevp), il Partito Socialdemocratico (Spoe) e i liberali di Neos hanno comunicato in una nota di aver concordato un programma per formare una coalizione. Si prevede che il leader dell’Ovp, Christian Stocker, diventi cancelliere. I partiti hanno in programma di presentare il loro programma nelle prossime ore. Questo è stato il secondo tentativo dei tre partiti di formare un nuovo governo senza Fpo.

