L'agenzia per lo sviluppo internazionale ha dichiarato che ridurrà la forza lavoro negli Stati Uniti di circa 2.000 dipendenti

L’amministrazione Trump ha dichiarato domenica che sta eliminando 2.000 posizioni presso l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) e mettendo in congedo tutto il personale, tranne una parte minima, in tutto il mondo. La notizia arriva dopo che venerdì un giudice federale ha permesso all’amministrazione di procedere con il licenziamento di migliaia di dipendenti Usaid negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il giudice distrettuale statunitense Carl Nichols ha respinto le richieste di un’azione legale da parte dei dipendenti per continuare a bloccare temporaneamente il piano del governo. “A partire dalle 23.59 Est (le 5.59 in Italia, ndr) di domenica 23 febbraio 2025, tutto il personale assunto direttamente dall’Usaid, ad eccezione del personale designato responsabile di funzioni mission-critical, leadership di base e/o programmi appositamente designati, sarà messo in congedo amministrativo a livello globale”, secondo le comunicazioni inviate ai lavoratori dell’Usaid e visionate dall’Associated Press. Allo stesso tempo, l’agenzia ha dichiarato che ridurrà la forza lavoro negli Stati Uniti di circa 2.000 dipendenti. La mossa intensifica l’attacco dell’amministrazione, durato un mese, all’agenzia che ha chiuso la sua sede centrale a Washington e migliaia di programmi di aiuto e sviluppo statunitensi in tutto il mondo a seguito di un tentativo di congelare gli aiuti esteri. Il presidente Donald Trump e il suo principale responsabile del taglio dei costi, Elon Musk, sostengono che il lavoro di aiuto e sviluppo è uno spreco e favorisce un programma liberale.

Citando una grande preoccupazione per i lavoratori dislocati all’estero che hanno riferito di essere stati tagliati fuori dalle comunicazioni governative, gli avvisi dicono che “l’Usaid si impegna a mantenere il suo personale all’estero al sicuro. Fino al loro ritorno a casa, il personale manterrà l’accesso ai sistemi dell’Agenzia e alle risorse diplomatiche e di altro tipo”. L’amministrazione ha detto che i dipendenti messi in congedo all’estero dovrebbero ricevere “un viaggio di ritorno volontario finanziato dall’Agenzia” e altri benefici. Nichols, nominato da Trump, ha dichiarato di essere stato “molto preoccupato” per i lavoratori in zone ad alto rischio lasciati all’estero senza accesso alle comunicazioni di emergenza. Ma ha detto di essere stato rassicurato dall’amministrazione che i lavoratori avrebbero comunque avuto accesso a radio bidirezionali che consentono comunicazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in caso di emergenza, nonché a un’app telefonica con un “pulsante antipanico”. Il giudice ha dichiarato che le dichiarazioni del governo lo hanno convinto “che il rischio per i dipendenti Usaid che vengono messi in congedo amministrativo mentre sono di stanza all’estero – se ce n’è uno – è molto più minimo di quanto sembrasse inizialmente”. Gli avvisi di licenziamento e di congedo si aggiungono alle centinaia di appaltatori Usaid che hanno ricevuto lettere di licenziamento anonime nel fine settimana, secondo le copie che l’AP ha visionato. La natura generica delle lettere di notifica agli appaltatori dell’Usaid, che esclude i nomi o le posizioni di coloro che le ricevono, potrebbe rendere difficile per i lavoratori licenziati ottenere i sussidi di disoccupazione, hanno osservato i lavoratori. Un altro giudice, in una seconda causa legata allo smantellamento dell’Usaid, ha temporaneamente bloccato il congelamento degli aiuti esteri e ha dichiarato la scorsa settimana che l’amministrazione aveva continuato a trattenere gli aiuti nonostante il suo ordine del tribunale e deve almeno temporaneamente ripristinare i finanziamenti ai programmi in tutto il mondo.

