L'amministrazione di Washington ha limitato l'accesso ai cronisti dell'agenzia agli eventi del presidente Trump

Un giudice federale ha respinto il ricorso dell’Associated Press che chiedeva di ripristinare per i cronisti dell’agenzia di stampa l’accesso agli eventi del presidente Trump, allo Studio Ovale e all’Air Force One. Il giudice Trevor McFadden non ha accolto la richiesta di AP, dopo il bando imposto dalla Casa Bianca per il rifiuto dell’agenzia di utilizzare la dicitura “Golfo d’America” al posto di Golfo del Messico, dopo il cambio di nome deciso dal presidente.

“Come abbiamo detto fin dall’inizio, porre domande al Presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale e a bordo dell’Air Force One è un privilegio concesso ai giornalisti, non un diritto legale. Restiamo fedeli alla nostra decisione di ritenere le Fake News responsabili delle loro bugie e il Presidente Trump continuerà a garantire un livello di accesso alla stampa senza precedenti. Questa è l’Amministrazione più trasparente della storia”, afferma la Casa Bianca in una nota a commento della decisione del giudice federale.

