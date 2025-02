Il ministro degli Esteri russo: "Tra Mosca e Washington i contatti continueranno, c'è speranza di dialogo normale"

In merito alla guerra in Ucraina la Russia è pronta a negoziare ma interromperà le azioni militari solo se l’esito soddisferà le esigenze di Mosca. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa al termine dei colloqui con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. Lo riporta la Tass. “Siamo pronti a negoziare sia con l’Ucraina che con l’Europa, con qualsiasi rappresentante che in buona fede voglia contribuire al raggiungimento della pace, ma interromperemo le azioni militari solo quando questi negoziati produrranno un risultato fermo e sostenibile che soddisfi la Federazione Russa“, ha affermato il ministro.

Lavrov: “Contatti continueranno c’è speranza dialogo normale”

La Russia continuerà i contatti con gli Stati Uniti, c’è un accordo in merito. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo i colloqui avuti lunedì ad Ankara con l’omologo turco, Hakan Fidan. Lo riporta Interfax. “Abbiamo informato dettagliatamente i nostri amici turchi sui colloqui russo-americani svoltisi il 18 febbraio a Riad e che hanno ricevuto una valutazione molto positiva dal punto di vista dell’opportunità finalmente emersa di avere un dialogo normale, nonostante numerose contraddizioni”, ha detto Lavrov. “Continueremo i contatti con i nostri partner americani, esiste un accordo in merito”, ha concluso.

