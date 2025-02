Il portavoce dell'Ejc a LaPresse: "Forze democratiche formino coalizione responsabile"

I risultati delle elezioni federali di domenica in Germania, che hanno registrato la vittoria della Cdu/Csu ma anche l’exploit dell’ultradestra di AfD, che è risultata il secondo partito con più del 20% dei voti, preoccupano il Congresso degli ebrei europei (Ejc), l’associazione delle comunità ebraiche di oltre quaranta Stati europei.

“Preoccupazione per risultati AfD”

“L’Ejc si congratula con Friedrich Merz e la Cdu per la vittoria alle elezioni federali. Allo stesso tempo, esprime profonda preoccupazione per i risultati delle elezioni federali tedesche, in particolare per il fatto che un elettore su cinque ha sostenuto l’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD)“, ha detto a LaPresse il portavoce di Ejc. “La significativa ascesa di un partito con una storia di estremismo, xenofobia e revisionismo storico è allarmante, con alcuni membri che si impegnano apertamente nella retorica antisemita. La crescente influenza dell’AfD rappresenta una seria sfida ai valori democratici in Germania e in tutta Europa“, ha sottolineato.

We congratulate @_FriedrichMerz and the @CDU on their victory in Germany’s federal elections 🇩🇪 At the same time, we echo the concerns of our German affiliate @ZentralratJuden and express deep concern over the results, particularly the fact that one in five voters supported the… — European Jewish Congress (@eurojewcong) February 24, 2025

“Forze democratiche formino coalizione responsabile”

“Queste elezioni sottolineano l’urgente necessità che le forze democratiche tedesche si uniscano e formino una coalizione forte e responsabile, che sostenga i principi di democrazia, tolleranza e responsabilità storica. È fondamentale affrontare i fattori che alimentano l’estremismo e garantire che la Germania rimanga un paese in cui le comunità ebraiche e altre minoranze possano vivere in sicurezza e dignità“, ha detto ancora il portavoce di Ejc a LaPresse. Il Congresso “confida che i leader tedeschi considereranno questi risultati come un campanello d’allarme e lavoreranno per rafforzare il ruolo del paese come faro di democrazia, stabilità e diritti umani in Europa, guidando al contempo la lotta contro l’antisemitismo“.

