Israele ferma il rilascio dei detenuti palestinesi: "Basta umiliazioni". I miliziani considerano a rischio l'intera tregua

Israele ferma il rilascio dei detenuti finché Hamas non porrà fine alle “umilianti cerimonie” con gli ostaggi a Gaza. Hamas fa poi sapere di considerare a rischio l’intera tregua alla luce del rinvio dei suoi prigionieri.

Hamas: “Pronti a rivedere cerimonie di rilascio ostaggi”

Hamas è pronta ad accogliere la proposta dei mediatori in merito alla revisione delle cerimonie di rilascio degli ostaggi per garantire la liberazione dei detenuti palestinesi da parte di Israele. Lo ha affermato il portavoce di Hamas, come riporta il Jerusalem Post.

Hamas: “Fronte unito contro sfollamento forzato in Cisgiordania”

Hamas ha condannato le operazioni di Israele in Cisgiordania, affermando che la decisione di espandere le operazioni militari nel governatorato di Jenin e in altre parti della Cisgiordania settentrionale occupata rivela la “pericolosa intenzione di persistere nella guerra di sterminio“. Hamas ha anche chiesto un “fronte unito” contro “le campagne di sfollamento forzato di Israele” che hanno colpito più di 40.000 residenti nei campi profughi di Jenin, Tulkarem, Nur Shams e Far’a. Il gruppo palestinese ha inoltre respinto una dichiarazione del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, secondo cui l’esercito israeliano rimarrà nei campi profughi della Cisgiordania per il prossimo anno, definendola “un’illusione che non si avvererà”. Lo riporta Al Jazeera.

Casa Bianca: “Con Israele su ritardo in rilascio prigionieri”

La Casa Bianca sostiene la decisione di Israele di ritardare il rilascio dei prigionieri palestinesi, definendola “appropriata”. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana Brian Hughes ha affermato domenica che, “dato il trattamento barbaro riservato da Hamas agli ostaggi, inclusa l’orrenda sfilata delle bare dei bambini Bibas per le strade di Gaza, la decisione di Israele di ritardare il rilascio dei prigionieri è una risposta appropriata”. “Il presidente (Donald Trump ndr) è pronto a sostenere Israele in qualsiasi linea d’azione scelga nei confronti di Hamas”, ha aggiunto Hughes in una dichiarazione.

