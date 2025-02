Ex agente dei servizi segreti, è una figura popolarissima nel movimento politico 'Maga'

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Truth Social di aver scelto il celebre opinionista conservatore Dan Bongino come vicedirettore dell’Fbi. Nel suo post, il leader di Washington parla di lui come “un uomo con incredibile amore e passione per il nostro Paese”. Questa, ha aggiunto Trump, è “una grande notizia per le forze dell’ordine e la giustizia americana”. Sarà il vice di Kash Patel, che ha prestato giuramento come direttore dell’Fbi alla Casa Bianca venerdì e che ha manifestato la sua intenzione di riorganizzare l’ufficio, anche trasferendo centinaia di dipendenti dalla sede centrale di Washington.

Thank you Mr. President, Attorney General Bondi, and Director Patel. pic.twitter.com/bJqIDbWLEE — Dan Bongino (@dbongino) February 24, 2025

Chi è Dan Bongino

Bongino, 49 anni, ha lavorato per il Dipartimento di Polizia di New York dal 1997 al 1999 prima di diventare un agente dei servizi segreti. Ha fatto parte del servizio di sicurezza presidenziale per gli allora presidenti Barack Obama e George W. Bush, prima di diventare una popolare figura della destra americana e uno dei principali esponenti del movimento politico ‘Make America Great Again’.

Dopo la morte del famoso commentatore conservatore Rush Limbaugh nel 2021, Bongino è stato scelto per condurre un programma radiofonico nella sua stessa fascia oraria. E, da più di un decennio, è un commentatore sul canale tv di destra Fox News. Attualmente è il conduttore di The Dan Bongino Show, uno dei podcast più popolari secondo Spotify. Si è candidato per un seggio al Senato degli Stati Uniti nel Maryland nel 2012 e per seggi alla Camera dei Rappresentanti nel 2014 e nel 2016, rispettivamente nel Maryland e in Florida, dopo essersi trasferito nel 2015. Ha perso tutte e tre le elezioni.

