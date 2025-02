In Argentina è viva la preoccupazione per le condizioni di Papa Francesco, ricoverato da nove giorni al “Gemelli di Roma” per una polmonite bilaterale. In diverse chiese si prega per il connazionale a cui gli argentini sono legatissimi. Il volto di Bergoglio è proiettato anche sull’obelisco di Buenos Aires.

