Oles Horodetskyy a LaPresse: "L'attuale comportamento degli Usa, nostro principale alleato, è vergognoso e inaccettabile"

“Le associazioni e le comunità che rappresentano la maggioranza assoluta degli ucraini in Italia chiedono libertà e giustizia. Sosteniamo la difesa della patria dall’aggressione russa e sosteniamo il governo e il presidente Zelensky, che da tre anni organizzano la resistenza. La resa non è la strada per la pace, ma per la schiavitù e lo sterminio degli ucraini. Questo è quanto ribadiremo nelle manifestazioni che si terranno domani in tutta Italia”. Lo ha affermato a LaPresse Oles Horodetskyy, presidente dell’associazione dei cristiani ucraini in Italia.

“L’attuale comportamento degli Usa, nostro principale alleato, è vergognoso e inaccettabile per qualunque persona di buon senso che abbia a cuore i principi dello stato di diritto”, ha aggiunto Horodetskyy, “chiediamo sostegno a tutti, perché difendendo l’Ucraina si difende anche l’Europa e l’Occidente da minacce future“.

