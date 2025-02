Nel Parco Kennedy di Miraflores, a Lima in Perù, ha aperto la fiera dei gatti organizzata da volontari e animalisti con l’obiettivo di raccogliere i fondi per sostenere il branco di oltre 200 gatti randagi che lo abita. Tanti turisti e visitatori hanno partecipato all’evento e aderito all’iniziativa regalando cibo per animali o acquistando dei prodotti. Il Comune di Miraflores ha accettato di contribuire al progetto donando una parte dei fondi.

