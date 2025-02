Il Presidente francese Emmanuel Macron ha visitato i padiglioni del Salone dell’Agricoltura di Parigi, dove ha assaggiato i prodotti locali e preso in braccio un agnello. L’inquilino dell’Eliseo ha parlato con gli agricoltori, che negli ultimi mesi hanno protestato per le condizioni di lavoro e i bassi redditi, in un clima di festa. Infatti, nonostante le tensioni nel settore, l’atmosfera è apparsa calma e Macron è stato accolto dai presenti con cui si è intrattenuto all’evento, alla Porte de Versailles.

