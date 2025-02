“Ci sono Paesi che stanno parlando con gli Usa, c’è stata la riunione del Quintetto, ci sarà il G7 lunedì, quindi parlano tutti. Non è che parla la Francia al posto nostro“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico del Politecnico di Torino in merito al viaggio che il presidente francese Emmanuel Macron ha in programma negli Usa. “Io – ha aggiunto – credo che serva più Europa. Un’Europa che deve sedersi al tavolo delle trattative quando sarà il momento giusto anche perché, come ha detto il Segretario di Stato, Marco Rubio, noi abbiamo imposto sanzioni alla Russia e il tema delle sanzioni sarà sul tavolo di una pace, mi auguro giusta. Lavoriamo sempre per quello, come lavoriamo per la pace a Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata