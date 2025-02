Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, per una visita ufficiale nella nazione mediorientale. Il leader di Kiev è atterrato negli Emirati Arabi insieme alla first lady Olena Zelenska la sera di domenica 16 febbraio. I due sono stati accolti all’aeroporto dal ministro di Stato per la cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Reem Al Hashimi. Zelenska si è recata negli Emirati Arabi Uniti dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, ma questo viaggio è il primo di Zelensky negli Emirati Arabi Uniti dall’inizio della guerra.

