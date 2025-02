Il tycoon: "Ho detto a Netanyahu di fare ciò che vuole". E sulle possibili ritorsioni dell'Ue sui dazi: "Danneggeranno solo se stessi"

L’incontro con Vladimir Putin “potrebbe essere molto presto”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei reporter. “Vediamo cosa succede”, ha aggiunto il tycoon dichiarando credere che il leader del Cremlino voglia “finire la guerra e presto”. “Anche Zelensky vuole che finisca”, ha aggiunto.

Monito Zelensky su minacce Mosca a Nato non mi preoccupa

“Non mi preoccupa nemmeno un po’”, ha poi replicato il presidente americano rispondendo ai reporter che gli chiedevano un’opinione su quanto dichiarato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui la Russia sarebbe pronta a muovere guerra alla Nato se gli Usa si tirassero indietro nel loro sostegno all’Alleanza.

Trump: “Ho detto a Netanyahu di fare ciò che vuole”

Trump ha poi parlato del conflitto israelo-palestinese affermando di aver detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: “Fai quello che vuoi”, in merito all’accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Lo riporta il Times of Israel spiegando che Trump non ha specificato quando ha trasmesso questo messaggio a Netanyahu. Il presidente americano ha aggiunto che Hamas ha accettato di liberare tre ostaggi, tra cui un cittadino americano, Sagui Dekel-Chen, proprio grazie alle sue minacce. Trump ha notato anche che gli ostaggi rilasciati questo fine settimana “erano in condizioni piuttosto buone”, a differenza di quelli rilasciati una settimana fa, che secondo Trump sembravano “sopravvissuti all’Olocausto”. Per quanto riguarda i prossimi passi nell’accordo sugli ostaggi, Trump ha affermato che “dipenderà da Israele” ma “previa consultazione con me”.

Possibili ritorsioni Ue sui dazi? Danneggeranno solo se stessi

Infine un passaggio sulla guerra commerciale e sulle “possibili ritorsioni Ue sui dazi“. “Va bene. Non mi interessa. Lasciateli fare. Fanno solo del male a se stessi se lo fanno. Non riesco a immaginarlo, ma non importa. Abbiamo tariffe reciproche. Qualunque cosa applichino noi la applichiamo, molto semplice”, ha chiosato il capo della Casa Bianca.

