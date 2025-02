“I presidenti hanno convenuto che è necessario riprendere il dialogo su tutte le questioni che possono essere risolte in un modo o nell’altro con la partecipazione di Russia e Stati Uniti“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov prima di volare a Riad, in Arabia Saudita, per prendere parte ai colloqui con la delegazione americana previsti per martedì 18 febbraio. “È stata menzionata la soluzione ucraina, è stata menzionata la situazione in Medio Oriente, così come la situazione in diverse altre regioni del mondo che al momento non sono molto calme. Ascolteremo i nostri interlocutori americani e, naturalmente, saremo pronti a rispondere. Poi faremo rapporto ai nostri leader che decideranno i prossimi passi”, ha aggiunto Lavrov.

