L'aereo proveniva da Minneapolis. Ci sono otto feriti, ignota al momento la dinamica dell'incidente

Un volo Delta Airlines proveniente da Minneapolis ha avuto un “incidente di atterraggio” all’aeroporto Pearson di Toronto, in Canada. “Le squadre di emergenza stanno rispondendo. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio risultano all’appello”, ha riferito l’aeroporto in un post su X. Le immagini televisive che giungono dallo scalo mostrano la fusoliera dell’aereo ribaltata sulla pista.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.

— Toronto Pearson (@TorontoPearson) February 17, 2025