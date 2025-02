Il premier israeliano: "Con l'aiuto di Trump finiremo il lavoro"

“Se tutti i nostri ostaggi non verranno rilasciati, fino all’ultimo, si scatenerà l’inferno”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l’incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio. I due leader hanno fatto una dichiarazione congiunta in una conferenza stampa dopo l’incontro. “Abbiamo una strategia comune” con gli Usa – ha detto il premier israeliano – e non possiamo sempre condividere i dettagli di questa strategia con il pubblico”, “anche quando le porte dell’inferno verranno aperte, come sicuramente accadrà se tutti i nostri ostaggi non verranno rilasciati, fino all’ultimo”.

Con il sostegno di Trump, “possiamo finire e finiremo il lavoro” sull’Iran. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l’incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio. I due leader hanno fatto una dichiarazione congiunta in una conferenza stampa dopo l’incontro.”Israele e l’America stanno fianco a fianco nel contrastare la minaccia dell’Iran. Siamo d’accordo che non si deve permettere agli ayatollah di possedere armi nucleari. Abbiamo anche concordato che l’aggressione dell’Iran nella regione deve essere repressa”, ha detto.

Il presidente degli Usa Donald Trump “è il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca” ha sottolineato Netanyahu.

“Hamas non può continuare come forza militare o governativa”. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in conferenza stampa dopo l’incontro col premier israeliano Benjamin Netanyahu, in Israele. “Il gruppo di Hamas deve essere eliminato” e “sradicato”, ha aggiunto il diplomatico Usa.

