Il guasto al parabrezza del velivolo, un Boeing 757 convertito

Un aereo dell’aeronautica militare Usa che trasportava il Segretario di Stato Marco Rubio e il presidente della commissione per le relazioni estere del Senato, il senatore Jim Risch, in Germania per la conferenza sulla sicurezza di Monaco, è stato costretto a tornare a Washington dopo aver sviluppato un problema meccanico. La portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce, ha detto che il piano è cambiato e l’aereo stava tornando alla base di Andrews, fuori Washington.

Ha spiegato che Rubio intendeva continuare il suo viaggio in Germania e nel Medio Oriente su un altro aereo. Non è stato immediatamente chiaro se il ritardo gli farà l’incontro previsto questa mattina con il vicepresidente JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Monaco.

Secondo un funzionario, il problema riguardava il parabrezza della cabina di pilotaggio del C-32, un Boeing 757 convertito, e si è verificato circa 90 minuti dopo il decollo del volo dalla Joint Base Andrews, fuori Washington.

