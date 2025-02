La decisione dopo i tentativi falliti di formare governo di coalizione Fpö-Övp

Il leader del partito di estrema destra austriaca Fpö, Herbert Kickl, ha dichiarato che i suoi colloqui per formare un governo di coalizione con il partito conservatore Övp sono falliti. Il presidente austriaco aveva dato a Kickl, vincitore delle scorse elezioni, un mandato per cercare di formare un nuovo governo il 6 gennaio. Ma i colloqui con il Partito Popolare Austriaco (Övp), di stampo conservatore, sono apparsi sempre più travagliati negli ultimi giorni, con continue discussioni sulle divergenze politiche e uno scontro su chi avrebbe ottenuto i ministeri.

Kickl rinuncia a mandato per formare nuovo governo

Il leader del partito di estrema destra Fpö Herbert Kickl, vincitore delle scorse elezioni, ha informato il Presidente dell’Austria Alexander Van der Bellen di rinunciare al mandato per formare un nuovo governo, dopo il fallimento delle trattative con il Partito Popolare Austriaco (Övp). Quello di Kickl sarebbe stato il primo governo nazionale guidato dall’estrema destra in Austria dalla Seconda Guerra Mondiale. Il partito anti-immigrazione ed euroscettico di Kickl, che si oppone alle sanzioni contro la Russia, aveva vinto le elezioni parlamentari austriache a settembre, ottenendo il 28,8% dei voti e battendo il Partito Popolare dell’allora cancelliere Karl Nehammer, arrivato al secondo posto. Ma a ottobre, il Presidente Alexander Van der Bellen aveva dato a Nehammer la prima possibilità di formare un nuovo governo, dopo che il partito di Nehammer aveva detto che non sarebbe andato al governo con il Partito della Libertà (Fpö) sotto Kickl e altri partiti si erano rifiutati di lavorare con l’Fpö. I negoziati sono falliti nei primi giorni del nuovo anno e Nehammer si è dimesso, lasciando il posto al cancelliere ad interim Alexander Schallenberg.

