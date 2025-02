Ha patteggiato e per questo non andrà in carcere. Rischiava 15 anni

Stephen Bannon si è dichiarato colpevole davanti al tribunale penale di Manhattan di avere frodato i donatori di una campagna di raccolta fondi per la costruzione del muro al confine col Messico.

Il patteggiamento

Il patteggiamento prevede per l’ex capo stratega di Donald Trump alla Casa Bianca e ideologo Maga una sospensione della pena per tre anni. Bannon non andrà in carcere, a meno che durante questo periodo non commetta altri reati. A carico di Bannon c’erano cinque capi di imputazione, tra cui riciclaggio e cospirazione, con il rischio di una pena massima a 15 anni di carcere. Alla fine del suo primo mandato, Trump aveva già graziato Bannon per lo stesso reato di frode a livello federale.

