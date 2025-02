La Presidente della Commissione: "Relazioni profonde, lavoriamo con ottimismo"

Le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea sono, indirettamente, tra i temi al centro del summit internazionale sull’intelligenza artificiale di Parigi, dove sono presenti vari leader mondiali, tra cui il Vice Presidente degli Stati Uniti JD Vance, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, la Presidente della Commissione dell’Unione Europea Ursula Von Der Leyen, il Primo Ministro canadese Justin Trudeau e il Primo Ministro indiano Narendra Modi.

Vance: “Ci teniamo molto all’Europa”

“Parleremo di questioni commerciali, questioni economiche. L’amministrazione Trump è stata molto chiara nel dire che ci teniamo molto all’Europa, vediamo molte relazioni economiche con l’Europa. Vogliamo assicurarci che siamo effettivamente impegnati in una partnership di sicurezza che sia positiva sia per l’Europa sia per gli Stati Uniti. Quindi siamo entusiasti della conversazione”, ha affermato JD Vance a margine del summit.

von der Leyen: “Relazioni profonde, lavoriamo con ottimismo”

“È un piacere conoscerla. Ha fatto un discorso ispiratore al summit d’azione sull’Intelligenza artificiale e ho apprezzato molto la parte in cui dice che dovremmo lavorare con ottimismo nell’intelligenza artificiale e penso che lo stesso valga per le nostre relazioni transatlantiche, che ha legami profondi e forti: dovremmo lavorare con ottimismo”, ha risposto von der Leyen al vicepresidente americano.

von der Leyen: “Con Vance proficua discussione su sfide condivise”

“Grazie per la proficua discussione sulle sfide che condividiamo come alleati. Dalla sicurezza e stabilità alle grandi promesse della tecnologia e alla sfida critica della sovracapacità non di mercato. Speriamo di continuare a collaborare con il presidente Trump e con lei. Ci vediamo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco”, ha concluso von der Leyen.

