Almeno una persona è morta e altre sono rimaste ferite nello scontro tra due jet privati all’aeroporto di Scottsdale in Arizona, negli Usa. Secondo riferito dalle autorità dello scalo, un jet business di medie dimensioni ha colpito un altro aereo che era parcheggiato su una proprietà privata.

La Federal Aviation Administration ha detto che il jet privato che è entrato in collisione con l’aereo parcheggiato aveva deviato dalla pista. L’aeroporto di Scottsdale è un hub popolare per i jet che entrano e escono dalla zona di Phoenix, soprattutto durante i grandi fine settimana sportivi come il torneo di golf Waste Management Phoenix Open, che si svolge a pochi chilometri di distanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata