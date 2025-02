Il 10 e l'11 febbraio, la capitale francese ospiterà l'AI Action Summit con lo scopo di stimolare investimenti europei sull'IA

I principali leader mondiali si riuniscono a Parigi per il vertice sull’intelligenza artificiale, al via oggi, dove si prevedono difficili colloqui diplomatici mentre i giganti della tecnologia si contendono la supremazia in un settore in rapida evoluzione. Capi di Stato, alti funzionari governativi, amministratori delegati e scienziati provenienti da circa 100 Paesi prendono parte al summit di due giorni.

Presenti Jd Vance e il vicepremier cinese Zhang Guoqing

Tra i partecipanti di alto profilo figurano il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, al suo primo viaggio all’estero da quando ha assunto l’incarico, e il vicepremier cinese Zhang Guoqing. “Stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica e scientifica come raramente si è vista”, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron a France 2. Francia ed Europa devono cogliere questa “opportunità” perché l’intelligenza artificiale “ci permetterà di vivere meglio, imparare meglio, lavorare meglio, curare meglio, e sta a noi mettere questa intelligenza artificiale al servizio dell’umanità”, ha aggiunto.

Il primo incontro tra i leader europei e il vicepresidente americano

Il vertice offrirà ad alcuni leader europei l’opportunità di incontrare Vance per la prima volta. Il vicepresidente Usa, accompagnato in Europa dalla moglie Usha e dai loro tre figli, Ewan, Vivek e Mirabel, è stato accolto sul suolo francese da Manuel Valls, ministro per i Territori d’Oltremare, e dall’ambasciatore statunitense in Francia David McCawley. Domani Vance avrà un pranzo di lavoro con Macron, con discussioni incentrate su Ucraina e Medioriente. Nel corso della settimana, Vance parteciperà anche alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, dove potrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Gli scopi del vertice di Parigi

Il vertice, che riunisce attori chiave come Google, Microsoft e OpenAI, punta a promuovere i progressi dell’intelligenza artificiale in settori come sanità, istruzione, ambiente e cultura. Durante l’evento sarà lanciata una partnership globale pubblico-privata chiamata ‘Current AI’ per sostenere iniziative su larga scala che servano l’interesse generale. Gli organizzatori francesi sperano inoltre che il vertice porti ad annunci di importanti investimenti in Europa.

Macron: “Francia investirà 109 miliardi nell’IA”

La Francia, ha dichiarato Macron, annuncerà investimenti privati nell’intelligenza artificiale per un totale di 109 miliardi di euro nei prossimi anni, presentandoli come “l’equivalente” del progetto Stargate AI di Trump per i data center. Il primo ministro indiano Narendra Modi è co-organizzatore del vertice insieme a Macron, nel tentativo di coinvolgere più attori globali nello sviluppo dell’Ia e impedire che il settore diventi un campo di battaglia tra Stati Uniti e Cina.

