Le truppe israeliane iniziano il ritiro dal corridoio di Netzarim

Benjamin Netanyahu torna su piano di Trump per Gaza sottolineandone ancora una volta il suo apprezzamento. “Penso che la proposta del presidente Trump sia la prima idea nuova da anni e ha il potenziale per cambiare tutto a Gaza”, ha detto il premier israeliano in un’intervista a Fox News. “Gaza – ha aggiunto Netanyahu – è una piccola area dalla quale Hamas lancia attacchi, noi li colpiamo e loro riprendono, e ripetiamo tutto questo ancora e ancora. Così non si va da nessuna parte. Tutti descrivono Gaza come la più grande prigione a cielo aperto al mondo, quindi perché tenere le persone in prigione? Trump ha detto: aprite le porte, lasciate vivere le persone. Date loro la possibilità di trasferirsi temporaneamente mentre ricostruiamo. Vuoi tornare? Devi rinnegare il terrorismo, ma puoi tornare”. IN AGGIORNAMENTO

Le truppe israeliane iniziano ritiro da corridoio Netzarim

Le truppe israeliane hanno iniziato il ritiro dal corridoio di Netzarim, striscia di terra che divide in due la Striscia di Gaza. Il ritiro è parte dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas. Israele ha accettato di rimuovere le sue forze dal corridoio di Netzarim. Lo ha riferito un funzionario israeliano rimasto anonimo. All’inizio del cessate il fuoco, Israele ha iniziato a consentire ai palestinesi di attraversare Netzarim per dirigersi verso le loro case nel nord martoriato dalla guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata