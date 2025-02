La cerimonia in forma privata nella città di Assuan

Si è tenuta domenica 9 febbraio nella città di Assuan, nel sud dell’Egitto, la tumulazione per Aga Khan IV, 49° imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti. La cerimonia funebre per il principe Karim Al-Hussaini si è tenuta in Portogallo prima della cerimonia privata in Egitto. Il governatore di Assuan, il maggiore generale Ismail Kamal, ha affermato che il principe Karim desiderava essere sepolto ad Assuan. L’Aga Khan era considerato dai suoi seguaci un discendente diretto del profeta Maometto ed è stato trattato come un Capo di Stato. Nel corso dei decenni, Aga Khan è diventato un magnate degli affari e un filantropo. Difensore della cultura e dei valori islamici, era ampiamente considerato un costruttore di ponti tra le società musulmane e l’Occidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata