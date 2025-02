L'annuncio su Truth del presidente americano. Per il tycoon il suo predecessore "non può essere considerato affidabile per informazioni sensibili"

“Non c’è bisogno che Joe Biden continui a ricevere accesso alle informazioni classificate. Pertanto, stiamo revocando immediatamente le autorizzazioni di sicurezza di Joe Biden e interrompendo i suoi briefing quotidiani di intelligence”. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. “È stato lui a stabilire questo precedente nel 2021, quando ordinò alla Intelligence Community di impedire al 45º Presidente degli Stati Uniti (Io!) di accedere ai dettagli sulla Sicurezza Nazionale, una cortesia solitamente concessa agli ex Presidenti”.

“Il rapporto Hur ha rivelato che Biden soffre di una ‘memoria scarsa’ e che, anche nel suo ‘periodo migliore’, non poteva essere considerato affidabile per informazioni sensibili“, prosegue. “Io proteggerò sempre la nostra Sicurezza Nazionale. Joe, sei licenziato. Make America Great Again”, conclude.

