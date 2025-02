Il 14enne era stato aggredito da due giovani il 24 gennaio in un mercato della capitale

Mattia Ahmet Minguzzi, figlio 14enne dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, che era stato accoltellato il 24 gennaio al mercato di Kadikoy a Istanbul, è morto, dopo avere passato giorni in terapia intensiva in ospedale. Lo riportano i media locali.

Stando a quanto ricostruito, il ragazzino era al mercato con 2 amici per comprare attrezzatura per lo skateboard, quando è stato avvicinato alle spalle da due giovani con cui è scoppiato un diverbio. I due si sono allontanati e sono poi ritornati per aggredirlo. Uno, un quindicenne identificato con le iniziali B.B, lo ha pugnalato 5 volte al petto, mentre l’altro, il 16enne U.B., lo ha preso a calci mentre il giovane si trovava a terra ricoperto di sangue. Gli aggressori erano stati arrestati grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza installate sul posto.

