Le parole del tycoon al New York Post

Il presidente Usa, Donald Trump, ha detto al New York Post che non intende espellere il principe Harry, ma si è scagliato contro la moglie Meghan Markle. Il New York Post scrive che lo status di Harry in materia di immigrazione è oggetto di controversie a Washington DC, con la Heritage Foundation che sostiene che possa aver nascosto un passato di uso illegale di droghe che avrebbe dovuto impedirgli di ottenere un visto per gli Stati Uniti, ma Trump ha dichiarato di non essere interessato a ‘cacciare’ Harry dal Paese. “Lo lascerò in pace”, “ha già abbastanza problemi con sua moglie. Lei è terribile”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca. Trump ha elogiato il fratello maggiore di Harry, William, con cui si è incontrato privatamente a Parigi a dicembre durante la cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame. “Penso che William sia un grande giovane”, ha detto. Il duca di Sussex e la moglie Meghan Markle hanno espresso la loro disapprovazione nei confronti di Trump nel corso degli anni, compreso uno sfogo in cui la duchessa ha definito il presidente “divisivo” e “misogino”.

