I familiari dell’ostaggio israeliano Eli Sharabi si sono riuniti in un appartamento a Tel Aviv per assistere in diretta al rilascio dell’uomo rapito da Hamas il 7 ottobre 2023. I parenti hanno esultato e pianto commossi mentre osservavano in diretta la sua consegna ai membri della Croce Rossa nella Striscia di Gaza. Sharabi ha perso la moglie e le due figlie adolescenti durante l’attacco di Hamas in cui è stato rapito al Kibbutz Beeri, una fattoria comunale. Il fratello del 52enne, Yossi, invece è stato ucciso durante la prigionia.

