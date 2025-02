(LaPresse) – In Germania in diverse città si sono svolte manifestazioni contro l’Afd e altri partiti di destra. In particolare a Monaco, circa 200mila persone si sono radunate per protestare. Le manifestazioni contro l’estrema destra giungono in vista delle elezioni generali in programma per il 23 febbraio. Il partito di estrema destra e anti-immigrati Alternativa per la Germania (Afd) è al secondo posto negli ultimi sondaggi.

RESTRICTION SUMMARY: ALTO ADIGE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata