I tre ostaggi israeliani, Eli Sharabi, Ohad Ben Ami e Or Levy, vestiti con camicie e pantaloni marroni, sono stati condotti sul palco dai combattenti di Hamas, davanti a una folla di persone in un’area di sosta a Deir al-Balah nella Striscia di Gaza, prima del loro rilascio. Sono stati scortati dai miliziani e tenuti per le braccia sul palco mentre mostravano il certificato di rilascio. In precedenza due operatori della Croce Rossa sono saliti sul palco insieme ai miliziani e hanno firmato documenti che hanno poi scambiato con i combattenti. Intanto, il servizio carcerario israeliano si sta preparando a rilasciare 183 prigionieri palestinesi dalla prigione di Keziot nel Negev, secondo quanto riportato dai media ebraici.

