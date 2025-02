Il 66enne del New Hampshire è libero dalla dialisi e ha lasciato l'ospedale: "Sono una persona nuova"

Un uomo del New Hampshire, il 66enne Tim Andrews, è la seconda persona al mondo nota per vivere con un rene di maiale. Andrews è libero dalla dialisi, ha annunciato oggi il Massachusetts General Hospital, e si sta riprendendo così bene dal trapianto del 25 gennaio che ha lasciato l’ospedale una settimana dopo. “Quando mi sono svegliato in sala di rianimazione, ero un uomo nuovo”, ha detto Andrews ad Associated Press. Mentre monitorano il recupero dell’uomo, i medici del Mass General Brigham hanno ottenuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration a eseguire altri due trapianti nel loro studio, utilizzando reni di maiale modificati geneticamente forniti dalla biotecnologia eGenesis.

United Therapeutics, un altro sviluppatore di organi di maiale modificati geneticamente, ha appena ottenuto l’approvazione della FDA per il primo studio clinico al mondo di xenotrapianto. Inizialmente, sei pazienti riceveranno reni di maiale e, se il risultato sarà positivo nell’arco di sei mesi, altri 50 pazienti riceveranno il trapianto. Gli scienziati stanno modificando geneticamente i maiali in modo che i loro organi siano più simili a quelli umani per far fronte alla carenza di trapianti. Più di 100.000 persone sono in lista per un trapianto negli Stati Uniti, la maggior parte delle quali ha bisogno di un rene, e migliaia muoiono in attesa.

