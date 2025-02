Goma conquistata dai ribelli ruandesi, che controllano anche altre città

I ribelli sostenuti dal Ruanda hanno guadagnato terreno nel Congo orientale mercoledì, nonostante il cessate il fuoco unilaterale dichiarato all’inizio della settimana, prendendo il controllo di una città a 60 miglia (96 chilometri) dalla capitale provinciale di Bukavu, come hanno dichiarato funzionari della società civile e residenti all’Associated Press.

Donne stuprate e bruciate vive

Centinaia di donne sono inoltre state violentate e bruciate vive durante il caos che si è scatenato dopo che un gruppo di ribelli sostenuti dal Ruanda è entrato nella città congolese di Goma la scorsa settimana. Lo riporta il Guardian. Secondo un alto funzionario delle Nazioni Unite, le detenute sono state attaccate nella loro ala all’interno della prigione Munzenze di Goma durante un’evasione di massa. Il vice capo della forza di pace delle Nazioni Unite di stanza a Goma, Vivian van de Perre, ha dichiarato al Guardian che “mentre diverse migliaia di uomini sono riusciti a fuggire dalla prigione, l’area riservata alle donne è stata data alle fiamme”.

Fallito il cessate il fuoco

Lunedì i ribelli dell’M23 hanno annunciato il cessate il fuoco per motivi umanitari, dopo aver chiesto il passaggio sicuro degli aiuti e di centinaia di migliaia di sfollati. Ma il governo congolese ha descritto il cessate il fuoco come una “falsa comunicazione” e le Nazioni Unite hanno segnalato pesanti combattimenti con le forze congolesi nella regione ricca di minerali. Néné Bintou, presidente della società civile della provincia del Sud Kivu, ha dichiarato all’AP che la città mineraria di Nyabibwe è sotto il controllo dell’M23. La città si trova a metà strada tra Bukavu e Goma, la città che i ribelli hanno conquistato la settimana scorsa e che ancora controllano. “Hanno preso il controllo della città di Nyabibwe dalle 9 di questa mattina”, ha detto Moïse Bisimwa, un residente raggiunto telefonicamente. “Quindi siamo qui, siamo preoccupati per la situazione. A quanto pare il cessate il fuoco dichiarato dall’M23 è solo fumo negli occhi”. Dopo aver preso il controllo di Goma, un capoluogo di provincia di 2 milioni di persone nel cuore di una regione che ospita trilioni di dollari di ricchezze minerarie, i ribelli avrebbero guadagnato terreno in altre aree del Congo orientale e starebbero avanzando verso Bukavu.

La storia dei rapporti tra Congo e Ruanda

In passato le forze ruandesi sono entrate in Congo con lo stesso obiettivo, contribuendo ad alimentare quella che è diventata una delle guerre più lunghe dell’Africa, con milioni di congolesi sfollati. Anche la vicina Uganda ha schierato soldati all’interno del Congo, centinaia nella provincia di Ituri, nel nord-est, dal 2021, per combattere le Forze Democratiche Alleate, un altro gruppo armato, con l’autorizzazione del presidente del Congo. Il Col. Deo Akiiki, vice portavoce dell’esercito ugandese, ha dichiarato all’AP che nelle ultime settimane non ci sono stati nuovi dispiegamenti di soldati in Congo. A Goma, dove le autorità congolesi hanno dichiarato che oltre 2.000 persone sono state uccise da quando la città è stata conquistata, i residenti hanno continuato a seppellire i corpi. Il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per il Congo, Bruno Lemarquis, ha chiesto la riapertura urgente dell’aeroporto di Goma, definendolo “un’ancora di salvezza” per l’evacuazione dei feriti e la consegna degli aiuti. Kamale ha riferito da Kinshasa, Congo, e Pronczuk da Dakar, Senegal. Lo scrittore dell’Associated Press Rodney Muhumuza da Kampala, Uganda, ha contribuito a questo reportage.

