il primo ministro ungherese: "In 14 giorni il tycoon ha messo il mondo sottosopra"

“Ieri si è tenuto a Bruxelles il primo vertice dell’Ue dopo l’insediamento del presidente Trump. È stato un incontro strano. Tutti a Bruxelles vedono arrivare il tornado Trump, ma la maggior parte pensa ancora di poterla fare franca. Non sarà così”. Lo ha scritto su Facebook il primo ministro ungherese, Viktor Orban.

“In 14 giorni, Donald Trump ha già messo il mondo sottosopra con alcune misure. In America è finita la frenesia del gender, sono finiti i finanziamenti alle organizzazioni globaliste di Soros, è finita l’immigrazione clandestina ed è finito il sostegno alla guerra russo-ucraina. In altre parole, la fine di tutto ciò che i burocrati di Bruxelles hanno cercato di farci credere negli ultimi anni”, ha aggiunto. “Ma c’è di più. Possiamo anche dire addio alle regole del commercio mondiale così come le conosciamo. Il Presidente Trump difenderà gli interessi americani, anche contro l’Europa. L’Unione Europea ha davanti a sé mesi difficili e i burocrati di Bruxelles hanno davanti a sé mesi difficili”, ha affermato ancora.

Orban: “Solo chi rispetta Trump può negoziare e fare buon accordo”

“Abbiamo bisogno di un accordo, un patto, per preservare le nostre relazioni economiche con gli Stati Uniti. E un accordo davvero buono può essere fatto da chi non solo si conosce ma si rispetta”, si legge ancora nel post di Orban. “Abbiamo sempre saputo che il presidente Trump sarebbe tornato, quindi eravamo preparati. Siamo in costante negoziazione e faremo un buon accordo con la nuova amministrazione statunitense. E i cittadini di Bruxelles possono mangiare quello che hanno cucinato!”, ha aggiunto.

