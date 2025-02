Migliaia di persone in fuga dall'isola

Molteplici terremoti stanno scuotendo Santorini, un’isola vulcanica della Grecia, spingendo le autorità a inviare soccorritori con tende, cani da fiuto e droni e a chiudere le scuole su quattro isole. La scorsa settimana, gli scienziati hanno dichiarato di aver notato un aumento dell’attività vulcanica nella caldera di Santorini, o cratere allagato, ma affermano che gli attuali terremoti non sono correlati. I residenti sono stati avvertiti di evitare le riunioni al chiuso, di controllare le vie di fuga, di stare lontani dalle scogliere e di svuotare le piscine per ridurre i potenziali danni strutturali agli edifici in caso di un forte terremoto.

Terremoti in Grecia

La Grecia si trova in una zona del mondo altamente attiva dal punto di vista sismico e i terremoti sono frequenti. La maggior parte di essi non causa feriti e danni minimi o nulli, ma il Paese è stato anche teatro di terremoti mortali. Santorini, una delle destinazioni turistiche più popolari della Grecia, ha assunto l’attuale forma a mezzaluna in seguito a una massiccia eruzione vulcanica nell’antichità. Oggi, milioni di visitatori ogni anno vengono a vedere il suo drammatico scenario di case imbiancate e chiese dalle cupole blu aggrappate al bordo della caldera.

Cosa succede a Santorini

Centinaia di scosse di magnitudo compresa tra 3 e 4,9 sono state registrate da sabato tra Santorini e la vicina isola di Amorgos.

La faglia che produce i terremoti si estende per circa 120 chilometri (75 miglia), ma finora solo una parte di essa, tra le isole di Santorini e Amorgos, è stata attivata. Gli epicentri si trovano sotto il fondale marino, il che, secondo gli scienziati, è una buona notizia, poiché i terremoti centrati sotto la terraferma potrebbero essere più distruttivi. Ma un sisma di grandi dimensioni potrebbe anche scatenare uno tsunami, quindi le autorità hanno avvertito le persone di stare lontane dalle zone costiere e di dirigersi verso l’interno se avvertono un terremoto significativo.

Finora non si sono registrati danni significativi né feriti, anche se si sono verificate alcune piccole frane. Anche se teoricamente possibile, gli esperti dicono di non aspettarselo. “Tutti gli scienziati concordano sul fatto che si tratta di uno scenario altamente improbabile”, ha dichiarato martedì Costas Papazachos, professore di geofisica applicata e sismologia all’Università di Salonicco. santorini si trova lungo l’Arco Vulcanico Ellenico, che si estende dal Peloponneso nella Grecia meridionale attraverso le isole Cicladi. Nella zona ci sono due vulcani: Nea Kameni, un isolotto all’interno della caldera di santorini, e Kolumbo, un vulcano sottomarino a circa 8 chilometri a nord-est di santorini.

Come è iniziata l’attività vulcanica nella caldera vicino a Santorini

La settimana scorsa, il Ministero greco per le crisi climatiche e la protezione civile ha annunciato che i sensori hanno rilevato una “lieve attività sismo-vulcanica” all’interno della caldera. Un’attività simile nel 2011 è durata 14 mesi e si è conclusa senza problemi. Gli scienziati affermano che le scosse attuali non sono correlate all’attività vulcanica. Gli esperti stanno ancora cercando di determinare se le scosse multiple siano dei foreshock – terremoti più piccoli prima di una forte scossa – o se facciano parte di uno sciame sismico di scosse più piccole che potrebbe continuare per settimane o mesi. “Non esiste una tecnologia o un approccio serio per poter prevedere cosa accadrà da qui in avanti”, ha detto Papazachos.

Il sismologo Gerasimos Papadopoulos ha detto che “è possibile” che le scosse, iniziate il 24 gennaio e intensificatesi sabato, possano essere seguite da un terremoto più grande. I villaggi principali di Santorini sono costruiti lungo il bordo della caldera del vulcano – producendo lo scenario drammatico di case bianche a cascata e punti panoramici al tramonto che rendono l’isola così popolare, ma anche sollevando preoccupazioni in caso di un grande terremoto. Le scogliere a picco rendono alcune aree soggette a frane.

Soccorritori e gente in fuga

Le autorità hanno inviato soccorritori con un cane da fiuto e droni a Santorini, dove hanno allestito tende in un campo da basket accanto all’ospedale principale dell’isola come area di sosta.

Ai residenti e agli alberghi è stato chiesto di svuotare le piscine, perché il movimento dell’acqua in caso di forte terremoto potrebbe destabilizzare gli edifici. Alle persone è stato detto di evitare gli edifici vecchi e di controllare le vie di fuga quando si trovano in aree edificate. Le scuole di Santorini, così come quelle delle vicine isole di Anafi, Amorgos e Ios, rimarranno chiuse per tutta la settimana, mentre anche le altre isole vicine chiuderanno le loro scuole martedì.

Migliaia di residenti e lavoratori stagionali hanno lasciato le isole Cicladi a causa delle centinaia di scosse di terremoto di magnitudo 5 registrate nella regione vulcanica da venerdì. Gli operatori di traghetti e voli commerciali hanno aggiunto servizi per far fronte alle partenze. Le scosse hanno causato crepe in alcuni vecchi edifici, ma finora non sono stati segnalati feriti. Martedì le scuole sono state chiuse in 13 isole, rispetto alle quattro del giorno precedente. Santorini ha cancellato gli eventi pubblici, limitato i viaggi sull’isola e vietato i lavori di costruzione in alcune aree. Efthimios Lekkas, capo dell’Organizzazione statale per la pianificazione e la protezione dai terremoti, ha dichiarato che l’epicentro dei terremoti nel Mar Egeo si sta allontanando da Santorini verso nord

