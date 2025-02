Il 25enne spagnolo arrestato ha ammesso di aver agito sotto stupefacenti

Il Tribunale di istruzione numero 4 di Arrecife ha disposto la detenzione provvisoria senza cauzione per il presunto aggressore del 30enne italiano Salvatore Sinagra a Lanzarote. Lo apprende LaPresse da fonti dell’Alta corte di giustizia delle Isole Canarie. Il reato contestato è di lesioni gravi. Il caso sarà ora seguito dal Tribunale numero 3, che era in servizio quando sono accaduti i fatti.

L’arresto e la confessione

Il 25enne spagnolo arrestato per aver picchiato violentemente il 30enne italiano Salvatore Sinagra a Lanzarote ha confessato e ha affermato di essere sotto effetto di sostanze stupefacenti. È quanto hanno detto a LaPresse i legali della famiglia Sinagra, sottolineando che “non c’era alcun motivo per commettere” questa aggressione perché i due non si conoscevano. La cosa più grave è che non c’è alcun movente, hanno rimarcato i legali. Le condizioni del giovane restano gravi e non ci sono stati miglioramenti.

