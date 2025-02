Idf: "Uccisi numerosi terroristi". Il premier va a Washington dove inizierà i colloqui per la seconda fase del cessate il fuoco

L’esercito di Israele ha annunciato di aver ucciso diversi terroristi in tre attacchi aerei portati a termine nelle ultime ore in Cisgiordania, già teatro nei giorni scorsi di diverse operazioni militari dell’Idf. Le Forze di difesa aerea israeliana lo hanno annunciato sul proprio canale Telegram dove hanno condiviso anche un video dell’operazione. “Come parte dell’operazione antiterrorismo nella Samaria settentrionale, l’Idf e l’Isa, utilizzando un aereo dell’Iaf, hanno condotto attacchi aerei su tre cellule terroristiche nelle aree di Jenin e Qabatiya nel giro di poche ore”, si legge.

A Qabatiya, un aereo dell’Iaf, con la direzione dell’Isa, ha colpito ed “eliminato una cellula terroristica mentre si preparava a un imminente attacco terroristico. Dopo il raid si sono verificate esplosioni secondarie dovute agli esplosivi che si trovavano all’interno del veicolo”. “I terroristi Saleh Zakarneh e Abed al-Hadi Kamil, di Qabatiya, precedentemente detenuti per aver pianificato attività terroristiche e rilasciati come parte dell’accordo di cessate il fuoco del novembre 2023, sono stati eliminati nell’attacco”, rende noto Idf.

“Le decisioni che abbiamo preso durante la guerra hanno già cambiato il volto del Medioriente. Le nostre decisioni e il coraggio dei nostri soldati hanno ridisegnato la mappa. Ma credo che lavorando a stretto contatto con il presidente Trump, possiamo ridisegnarla ancora di più e in meglio”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, prima di partire verso gli Stati Uniti dove è in programma, il prossimo martedì, un incontro con il presidente Usa Donald Trump. Su X, il primo ministro di Israele ha scritto: “Il fatto che questo sia il primo incontro del Presidente Trump con un leader straniero dal suo insediamento è indicativo. Credo sia una testimonianza della forza dell’alleanza israelo-americana”

The decisions we made in the war have already changed the face of the Middle East. Our decisions and the courage of our soldiers have redrawn the map. But I believe that working closely with President Trump, we can redraw it even further and for the better. pic.twitter.com/jhzCN2I9eO

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 2, 2025