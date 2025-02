Sei cittadini statunitensi detenuti in Venezuela negli ultimi mesi sono stati liberati dal governo del presidente Nicolás Maduro dopo un incontro con l’inviato del presidente Usa Donald Trump, Richard Grenell. Trump e Grenell hanno annunciato il rilascio dei sei uomini sui social media. Grenell ha pubblicato su X una foto che mostra lui e gli uomini a bordo di un aereo. Il lungo viaggio di Grenell in Venezuela, secondo la Casa Bianca, si è concentrato sugli sforzi di Trump per deportare i venezuelani nel loro Paese d’origine, che attualmente non li accetta, e sul rilascio degli americani detenuti. “Abbiamo avuto una conversazione chiara, diretta e aperta nel Palazzo Presidenziale di Miraflores e posso dire che è stata positiva: ci sono questioni su cui abbiamo raggiunto alcuni accordi iniziali”, ha detto Nicolás Maduro durante il suo discorso all’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Corte Suprema del Venezuela. “Non subisco pressioni di alcun tipo, né nazionali né internazionali, sono libero da pressioni perché sono nelle mani di Dio e porto la verità di un popolo e da un Venezuela libero e sovrano diciamo a Donald Trump: abbiamo fatto un primo passo, speriamo che possa essere sostenuto. Noi vogliamo sostenerlo”, ha concluso Maduro.

