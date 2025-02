Diversi prigionieri palestinesi, rilasciati in base all’accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele, sono stati accolti sabato in Cisgiordania da una folla in festa. Famiglie e amici attendevano con ansia il loro ritorno. Lo Stato ebraico ha iniziato a liberare 183 palestinesi dopo che Hamas ha consegnato tre ostaggi israeliani. Un autobus è partito dalla prigione militare di Ofer con circa 32 prigionieri diretti in Cisgiordania. Altre 150 persone sono state portate a Gaza.

