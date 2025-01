Si cerca di capire cosa ci sia nelle scatole nere: l'aereo di linea viaggiava a 300 metri dal suolo. L'elicottero militare doveva essere a 60

Donald Trump parla dell’incidente aereo avvenuto a Washington e spiega che il Black Hawk dell’esercito volava troppo in alto al momento dello schianto con un aereo di linea caduto nel fiume Potomac. “L’elicottero Blackhawk stava volando troppo in alto, di molto. Era ben al di sopra del limite dei 200 piedi (60 metri, ndr). Non è poi così difficile da capire, vero?” ha scritto sul suo social Truth.

I commenti del presidente arrivano il giorno dopo aver messo in discussione le azioni di un pilota di elicottero dell’esercito americano coinvolto nella collisione a mezz’aria con un aereo di linea, accusando anche le iniziative per la diversità di aver minato la sicurezza aerea. L’altitudine massima a cui si trovava il Black Hawk al momento dell’incidente – lungo un corridoio pubblicato chiamato Route 4 – era di 200 piedi (61 metri) dal suolo, secondo Jonathan Koziol, capo dello staff dell’aviazione dell’esercito. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato giovedì che l’elevazione sembra essere un fattore che ha influito sull’incidente. Al momento i soccorritori hanno recuperato i corpi di 40 dispersi.

Incidente aereo Washington, l’elicottero era in volo di addestramento: a che altezza viaggiava e cosa stava facendo?

L’equipaggio di tre persone dell’esercito sull’UH-60 Blackhawk stava conducendo una missione di addestramento per la pianificazione della continuità del governo al momento dell’incidente a mezz’aria. Gli aerei militari effettuano spesso voli di addestramento di questo tipo all’interno e nei dintorni della capitale della nazione per familiarizzare con le rotte che percorrerebbero in caso di una grave catastrofe o di un attacco agli Stati Uniti che richiederebbe il trasferimento di funzionari chiave dalla regione della capitale. Hegseth ha sottolineato che il Pentagono ha il dovere di mitigare i rischi anche durante l’addestramento. Ma ha sottolineato che le forze statunitensi hanno bisogno di “garantire che, se sfortunatamente ci fosse un evento reale in cui le cose devono accadere, potremmo rispondere giorno e notte”.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che gli investigatori non hanno ancora recuperato un dispositivo di registrazione chiave dall’elicottero dell’esercito coinvolto nella collisione fatale di mercoledì all’aeroporto nazionale Ronald Reagan. Parlando a Fox News Channel venerdì, Hegseth ha detto che le autorità stanno ancora cercando la scatola nera dell’elicottero.

Altri fattori dell’incidente, tra cui l’altitudine dell’elicottero e il fatto che l’equipaggio stesse usando gli occhiali per la visione notturna, sono ancora oggetto di indagine, ha detto Hegseth. “Gli investigatori dell’NTSB hanno recuperato il registratore vocale della cabina di pilotaggio e il registratore dei dati di volo dell’aereo Bombardier CRJ700 coinvolto nella collisione in volo a DCA di ieri”, ha dichiarato il portavoce del National Transportation Safety Board Peter Knudson. “I registratori sono nei laboratori dell’NTSB per essere valutati”.

L’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha dichiarato che due cittadini cinesi erano tra le vittime dell’incidente e che fornirà protezione e assistenza consolare. Ha chiesto agli Stati Uniti di verificare le informazioni, informare ufficialmente la Cina e fornire assistenza alle famiglie delle vittime. “L’Ambasciata cinese porge le più sentite condoglianze a tutte le vittime e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto”, si legge in un comunicato dell’Ambasciata.

Il traffico aereo vicino all’aeroporto Reagan

Anche in condizioni di volo ottimali, secondo gli esperti, lo spazio aereo intorno all’aeroporto Reagan può mettere a dura prova i piloti più esperti, che devono navigare tra centinaia di altri aerei commerciali, velivoli militari e aree riservate intorno a siti sensibili. “Questo è stato un disastro annunciato”, ha dichiarato Ross Aimer, capitano della United Airlines in pensione e amministratore delegato della Aero Consulting Experts. “Quelli di noi che sono in giro da molto tempo hanno urlato nel vuoto che qualcosa del genere sarebbe accaduto perché i nostri sistemi sono tesi all’estremo”. Poco più di 24 ore prima della fatale collisione a mezz’aria di mercoledì, un altro jet regionale aveva eseguito una manovra di go-around durante la discesa per atterrare all’aeroporto Reagan a causa di un elicottero militare nella stessa area.

I siti di tracciamento dei voli e i registri del controllo del traffico aereo mostrano che l’Embraer E-175 è stato autorizzato ad atterrare sulla pista 19 dell’aeroporto e avvisato della presenza di un elicottero nelle sue vicinanze. L’aereo ha eseguito un go-around dopo che il suo sistema automatico di prevenzione delle collisioni ha ordinato il cosiddetto “avviso di risoluzione” per evitare il traffico nelle vicinanze, mettendo l’aereo fuori allineamento per l’atterraggio. L’aereo è atterrato in sicurezza pochi minuti dopo. L’elicottero militare, di nome PAT1, è stato avvisato della discesa dell’aereo.

I siti di tracciamento dei voli mostrano che l’aereo volava a circa 1.000 piedi (300 metri) sopra l’elicottero, una distanza normalmente accettabile. I piloti delle compagnie aeree sono addestrati a rispondere immediatamente agli avvisi di risoluzione, che sono progettati per evitare un potenziale incidente, ma occasionalmente lanciano allarmi per il traffico che non rappresenta una minaccia immediata per la sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata