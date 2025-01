La collisione di mercoledì 29 gennaio è avvenuta sopra il fiume Potomac

Un aereo della American Airlines con 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio a bordo si è scontrato con un elicottero dell’esercito mentre stava atterrando all’aeroporto Nazionale Ronald Reagan, vicino a Washington. L’incidente ha causato diverse vittime. La collisione di mercoledì 29 gennaio è avvenuta sopra il fiume Potomac e i due velivoli sono precipitati in acqua.

Gli incidenti mortali che coinvolgono aerei commerciali negli Stati Uniti sono diventati rari. L’ultimo si è verificato nel 2009, vicino a Buffalo, nello stato di New York, e ha provocato la morte di tutti i 45 passeggeri e dei quattro membri dell’equipaggio.

Nel 1982, un volo della Air Florida si schiantò nel Potomac, causando la morte di 78 persone. Questi sono alcuni degli incidenti mortali più gravi che hanno coinvolto voli commerciali negli Stati Uniti dalla tragedia della Air Florida, secondo i rapporti del National Transportation Safety Board.

New York, 12 febbraio 2009: Un aereo della Colgan Air si schiantò vicino a Buffalo, New York, uccidendo tutti i presenti a bordo del Bombardier DHC-8, tra cui 45 passeggeri, due piloti e due assistenti di volo. Anche una persona a terra perse la vita, portando il bilancio totale delle vittime a 50.

Kentucky, 27 agosto 2006: Un aereo della Comair precipitò in fase di decollo a Lexington, dopo aver imboccato la pista sbagliata e oltrepassato la fine della stessa. Morirono 47 passeggeri e due membri dell’equipaggio.

New York, 12 novembre 2001: Poco dopo il decollo, un volo della American Airlines si schiantò in una zona residenziale di Belle Harbor. Morirono tutte le 260 persone a bordo.

New York, Virginia, 11 settembre 2001: 19 terroristi di al-Qaida dirottarono quattro aerei di linea. Due furono fatti schiantare contro il World Trade Center a New York, un altro contro il Pentagono ad Arlington, in Virginia, e il quarto precipitò in un campo della Pennsylvania. Rimane l’attacco terroristico più mortale della storia. Quasi tremila le vittime.

California, 31 gennaio 2000: Un volo della Alaska Airlines precipitò nell’Oceano Pacifico, vicino all’isola di Anacapa, in California. Morirono 83 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio.

New York, 17 luglio 1996: Un volo della Trans World Airlines si schiantò nell’Oceano Atlantico, vicino a East Moriches, New York, mentre era diretto a Parigi, in Francia. Morirono tutte le 230 persone a bordo.

Miami, 11 maggio 1996: Un volo della Valujet Airlines precipitò nelle Everglades, circa dieci minuti dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Miami. Morirono 105 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio.

Indiana, 31 ottobre 1994: Un volo della American Eagle si schiantò a Roselawn, Indiana, uccidendo 64 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio.

Pittsburgh, 8 settembre 1994: Un volo della USAir precipitò mentre tentava di atterrare a Pittsburgh. Morirono 127 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. L’aereo fu distrutto dall’impatto e dall’incendio.

Iowa, 19 luglio 1989: Un volo della United Airlines subì un guasto al motore e si schiantò durante un tentativo di atterraggio a Sioux City, in Iowa, causando la morte di 110 passeggeri e un membro dell’equipaggio.

Michigan, 16 agosto 1987: Un volo della Northwest Airlines precipitò poco dopo il decollo da Romulus, in Michigan, colpendo pali della luce, una struttura di autonoleggio e il suolo. L’incidente causò la morte di 148 passeggeri e sei membri dell’equipaggio.

Texas, 2 agosto 1985: Un volo della Delta Airlines si schiantò durante la fase di avvicinamento all’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth durante un temporale. L’aereo colpì un’auto e due serbatoi d’acqua, causando la morte di 134 persone tra passeggeri ed equipaggio.

Louisiana, 9 luglio 1982: Un volo della Pan American World Airways precipitò poco dopo il decollo nei pressi di New Orleans, in Louisiana, colpendo alberi e abitazioni. Morirono 145 persone a bordo.

Washington, 13 gennaio 1982: Un volo della Air Florida precipitò nel fiume Potomac, causando la morte di 70 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. L’incidente fu attribuito alle cattive condizioni meteorologiche.

