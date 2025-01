Il nome sarà visibile negli Usa, mentre al di fuori si vedranno entrambi i nomi

Google ha confermato che rinominerà il Golfo del Messico come Golfo d’America su Google Maps negli Stati Uniti, dopo l’ordine esecutivo di Donald Trump. Lo riporta il Guardian.

In Messico rimarrà il Golfo del Messico, mentre gli utenti al di fuori degli Stati Uniti e del Messico vedranno entrambi i nomi su Google Maps. Anche la vetta dell’Alaska Denali, la montagna più alta del Nord America, sarà cambiata in Mount McKinley negli Stati Uniti, in linea con l’ordine esecutivo di Trump del 20 gennaio. “Abbiamo una pratica di lunga data di applicare i cambiamenti di nome quando sono stati aggiornati nel governo ufficiale”, ha detto Google in un post su X.

