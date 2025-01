Il governo di Bogotà ha accettato tutte le condizioni imposte dal presidente degli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump non imporrà dazi alla Colombia dopo che il governo ha accettato di accogliere i colombiani deportati dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in una dichiarazione. “Il governo della Colombia ha accettato tutte le condizioni del presidente Trump, tra cui l’accettazione illimitata di tutti gli immigrati clandestini provenienti dalla Colombia rimpatriati dagli Stati Uniti, anche a bordo di aerei militari statunitensi, senza limitazioni o ritardi”, ha affermato Leavitt in una dichiarazione. “Sulla base di questo accordo, le tariffe e le sanzioni Ieepa nella loro versione completa saranno tenute in riserva e non firmate, a meno che la Colombia non rispetti questo accordo”, è quanto si aggiunge.

Altre misure annunciate, tra cui le sanzioni sui visti e le “ispezioni rafforzate” da parte della US Customs and Border Protection, “resteranno in vigore fino a quando il primo aereo carico di colombiani deportati non sarà rimpatriato con successo”. Il ministro degli Esteri colombiano Luis Gilberto Murillo ha affermato in un discorso pronunciato in spagnolo che il Paese “continuerà ad accogliere i colombiani deportati, garantendo loro condizioni dignitose come cittadini soggetti a diritti”.

“Il governo, sotto la guida di Gustavo Petro, ha a disposizione l’aereo presidenziale per ricevere i colombiani che sarebbero stati deportati oggi”, ha continuato nel breve live streaming. “La Colombia ribadisce che i canali diplomatici per l’interlocuzione saranno aperti per mantenere i diritti, l’interesse nazionale e la dignità dei nostri cittadini”.

Meloni: “Scontro su dazi non conviene a nessuno, serve dialogo”

“Pur comprendendo la questione che viene posta dagli Usa sui dazi credo che però il dialogo e una soluzione equilibrata e bilanciata sia il modo per affrontarla. Quindi farò tutto quello che posso per trovare delle soluzioni insieme all’amministrazione americana”. Così la premier Giorgia MelonI, ad un punto stampa rispondendo ad Al-Ula a una domanda sui dazi nei confronti dell’Europa minacciati dal presidente statunutense Donald Trump.

