Il più recente rapporto giornaliero sull'applicazione delle nuove leggi decise dal presidente Trump

Nel più recente rapporto giornaliero sull’applicazione delle nuove leggi sull’immigrazione negli Stati Uniti decise dal presidente Donald Trump, la Casa Bianca fa sapere che sono stati effettuati 538 arresti e 373 richieste di trattenimento amministrativo per migranti irregolari sul territorio degli Usa. “Questa è solo una piccola anticipazione del lavoro che l’amministrazione Trump sta facendo per proteggere i confini della nostra nazione“, si legge in un post pubblicato sul social X.

🚨DAILY IMMIGRATION ENFORCEMENT REPORTING FROM ICE🚨 538 Total Arrests 373 Detainers Lodged Examples of the criminals arrested below 🔽🔽🔽 — The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata