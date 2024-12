La tv coreana Mbc ha rilasciato un video, poi diventato virale sui social, in cui si vede un’esplosione nel motore di destra del volo Jeju Air 2216. Le immagini, non chiarissime, sembrerebbero dare ragione a quella che le autorità ritengono la causa più probabile dell’incidente: un bird strike, un impatto tra l’aereo e uno stormo di uccelli. Il video è stato catturato poco prima dell’atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Muan, in Corea del Sud, dove l’aereo è finito fuori pista schiantandosi contro un muro e prendendo fuoco.

