Settanta prigionieri palestinesi sono arrivati in Egitto a bordo di un bus dopo essere stati rilasciati da Israele nell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Duecento in totale i detenuti palestinesi liberati dalle carceri israeliane, dopo che quattro soldatesse dello Stato ebraico, rapite da Hamas il 7 ottobre 2023, sono tornate a casa sane e salve.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata