In Irlanda i meteorologi hanno emesso una rara allerta meteo rossa per oggi in tutta l’isola d’Irlanda e nella Scozia centrale e sud-occidentale per la violenta tempesta Storn Éowyn. Più di 700.000 case e aziende in Irlanda e quasi 100.000 nell’Irlanda del Nord sono rimaste senza corrente a causa di danni “senza precedenti, diffusi ed estesi” alle infrastrutture elettriche, ha reso noto l’Irish Electricity Supply Board.

I disagi

Le scuole sono state chiuse, i treni fermati e centinaia di voli cancellati nella Repubblica d’Irlanda, nella vicina Irlanda del Nord e in Scozia a causa dell’arrivo della tempesta denominata Storn Éowyn. L’ufficio meteorologico irlandese, Met Eireann, ha riferito che a Mace Head, sulla costa occidentale, sono state registrate raffiche di 183 chilometri all’ora, battendo il record di 182 chilometri all’ora stabilito nel 1945.

Premier Nord Irlanda: “Siamo nell’occhio del ciclone”

“Vi preghiamo di rimanere a casa se potete”, ha detto la premier dell’Irlanda del Nord Michelle O’Neill alla Bbc Radio Ulster, “siamo nell’occhio del ciclone ora. Siamo nel periodo di allerta rossa”. Il Parlamento scozzese a Edimburgo ha chiuso le porte e il primo ministro John Swinney ha affermato: “Dobbiamo essere chiari. La gente non deve viaggiare“.

Il fenomeno metereologico

Parte dell’energia della tempesta ha avuto origine dal sistema che ha portato nevicate storiche lungo la costa del Golfo degli Stati Uniti, ha detto Jason Nicholls, responsabile delle previsioni internazionali della società meteorologica privata AccuWeather. La tempesta è spinta dalla corrente a getto ed è alimentata da energia nei livelli superiori dell’atmosfera. È previsto un rapido calo della pressione atmosferica che potrebbe trasformare Éowyn in un ciclone bomba, che si verifica quando la pressione di una tempesta scende di 24 millibar in 24 ore.

